Silivrispor’da resmen 3. Duru dönemi başladı

Yapılan kongrenin ardından delegelerin oylarının çoğunluğunu alarak yönetime seçilen Akgün Duru listesi Silivrispor’da yeni dönemine resmen başlamış oldu. Sahilde kulüp idari binasında düzenlenen devir teslim törenine Duru ve yönetimi eksiksiz katılım sağlarken Taylan Güraslan kulübü İkinci Başkan Mürsel Türk ile birlikte geldi.
29 Temmuz 2021 Perşembe günü Akgün Duru’nun ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını belirleyeceği öğrenildi.
Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 20:32