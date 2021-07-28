Silivrispor’da resmen 3. Duru dönemi başladı

18 Temmuz’da gerçekleştirilen genel kurulun ardından Silivrispor’da beklenen devir teslim töreni gerçekleştirildi ve Akgün Duru, Taylan Güraslan’dan kulübün evraklarını alarak yeni bir dönemi daha başlatmış oldu.