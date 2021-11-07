Silivrispor’dan mükemmel başlangıç 2-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmele yakın bir mücadeleye sahne olan maçta son gülen ev sahibi ekip oldu. Silivrispor’un evinde ağırladığı Bakırköyspor’u 2-0 yenerek ligde önemli bir averaj ile lider duruma geçti. Maça iyi başlayan Silivrispor özellikle kanatlardan taşıdığı toplarla rakip kale önünde tehlikeler yaşatmaya başladı.

İlk yarıda geliştirilen tüm ataklarda Bakırköyspor defansı ve kalecisinin yerinde müdahaleleri Silivrispor’un gole ulaşmasına engel oldu. Müsabakanın 44.dakikadasında takım kaptanı Yunus Yaşar sakatlanarak oyundan çıkması ile tüm oyun planı değişmek zorunda kaldı. Müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Silivrispor’un defans oyuncusu Mert Güngör hava topunda başına aldığı darbe ile sahayı ambülans ile terk etmek zorunda kaldı. Kafasında açılma olan Mert’in durumunun iyi olduğu bilgisi de geldi. Yaşanan sakatlıklarla birlikte maçın hakemi 9 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda gol olmadı ve ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci Silivrispor şovu vardı

Maçın ikinci yarısına Silivrispor oldukça hızlı başladı. Kanatlarla birlikte göbekten de hücuma başlayan Silivrispor, Bakırköy kalesinde tehlikeli atakların yaşanmasına neden oldu. Müsabakanın 50.dakikasında Engin Gülle ceza alanı önünde sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve durumu 1-0 yapan golünü attı. Bu golle birlikte iyice yüklenen Silivrispor’un tüm ataklarında Bakırköy kalecisi Hüseyin Karagedik adeta yıldızlaştı ve kalesini gole kapattı. Müsabakanın 90+4.dakikasında Silivrispor’un geliştirdiği atakta ceza alanı içinde boşta kalan topu iyi takip eden Yasin Şeker plase bir vuruşla golünü kaydetti ve skoru 2-0 yaptı. Bu golle birlikte maçta başka gol olmadı ve sahadaki 3 puanı Silivrispor kaptı. Silivrispor aldığı bu galibiyetle puanını 6 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Tribünler doldu

Uzun bir aradan sonra yeniden kendi sahasında taraftarı ile buluşan Silivrispor taraftarının da desteği ile sonuca kolay gitti. Maraton tribünü ve protokol tribününde boş yer kalmadı.