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Silivrispor’dan orta sahaya nokta transfer

Teknik patron Ergun Ortakçı’nın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivrispor transfer komitesi orta saha için uzun süredir görüştükleri tecrübeli oyuncu Ömer Faruk Kılıç ile anlaşarak karşılıklı imzaları attılar.

Silivrispor’dan orta sahaya nokta transfer
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TFF BAL’da zorlu takımlar arasından sıyrılmak isteyen Silivrispor’da transfer görüşmelerinde titiz davranan komite son olarak orta sahanın dinamo oyuncularından Ömer Faruk Kılıç ile anlaştı. Kulüp İdari Binasında yapılan uzun görüşmelerin ardından Kulüp Sayman’ı Ramazan Sakallıoğlu’nun devreye girmesiyle imza gerçekleşti. Sayman Ramazan Sakallıoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin anlaşmanın ardından 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Ömer Faruk Kılıç’a imzayı attırdılar.

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