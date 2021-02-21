Silivrispor’dan rakiplerine gözdağı 3-2

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve güçlü rakibi 52 Orduspor karşısında Soner, Muhammet ve Tufan’ın kaydettiği gollerle 3-2 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırmasını bildi. Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmel ötesi bir mücadeleye sahne olan maçta son gülen Silivrispor oldu.

Kendi evinde maç kaybetmeyen Silivrispor bunu Ordu karşısında da sürdürdü. Maça her iki takımda açık bir oyun anlayışı ile başladı. Orta alanda topu kapan her oyuncu ileriye yollayınca hem defanslar hem de kaleciler korkulu anlar yaşadılar. Orta sahası güçlü olan takımın oyun üstünlüğünü elinde bulundurduğu maçta ilk gol konuk ekip Orduspor’dan geldi. Müsabakanın daha 6.dakikasında Silivri defansının ofsayt gerekçesiyle durduğu pozisyonda topa koşan Ordulu oyuncu Silivri ceza sahasına paralel gönderdiği topta arta direkte bekleyen Muhammet tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 0-1 yaptı.

Bu şok gollün etkisinden çabuk kurtulan Silivrispor baskısını arttırdı. Müsabakanın 18.dakuikasında Gökhan uzaktan bir şut çıkardı. Gökhan’ın şutunu son anda çelen kaleciden dönen topu iyi takip eden Tufan kaptığı topu ortaya çıkardı ve topla penaltı noktasında buluşan Soner durumu 1-1 yapan golünü kaydetti. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARI SİLİVRİ ÜSTÜNLÜĞÜ

İkinci yarıya Silivri takımı hızlı başladı. Müsabakanın 55.dakikasında sol kanattan defansın arkasına atılan topa yetişen Muhammet mükemmel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maçı Silivri lehine 21 yaptı. 58.dakikada yine sol kanattan bindirme yapan Muhammet defansı geçti ve paralel çıkardığı pasta topla Tufan’ı buluşturdu ve arkada direkte Tufan’a sadece dokunmak kaldı ve skor 3-1 oldu. Bu golden sonra Silivri oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı. Maçın 77.dakikasında Silivri defansının hatasını affetmeyen isim Ordulu oyuncu Gökhan oldu ve skoru 3-2 yaptı. Müsabakanın 79.dakikasında Ordulu oyuncu Gökhan rakibine sert girince ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve maç Silivrispor’un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Taner Tuncer, Mehmet Öcal, Levent Yeşilyurt

Silivrispor: Alper 9, Oğuz 9, Bülent 9, Ömer 9, Volkan 9, Hakan 9 (83’ Mustafa 9), Soner 9 (64’ Sercan 9), Tufan 9, Ardahan 9, Muhammet 9 (90’ Emre 9), Gökhan 9 (90’ Mücahit 9)

52 Orduspor: Taha 7, Oğuzhan 7 (58’ Yavuz 7), Emrullah 7, Eşref 7, Yusuf 7, Sabahattin 7 (58’ Gürkan 7), Halil 7, Muhammet 7 (69’ Gökhan 7), Ali 7, Hakan 7, Gökhan 7

Skor: 3-2

Goller: 18’ Soner, 55’ Muhammet, 58’ Tufan (Silivri), 6 Muhammet ve 77’ Gökhan (Ordu)

Kırmızı kart: 79’ Gökhan (Ordu)