Silivrispor’u tutana aşk olsun 2-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona kıyasıya bir çekişmeye sahne olan maçta son gülen ev sahibi ekip oldu. İki İstanbul takımının zorlu mücadelesinin özellikle ilk yarısı izlemeye değerdi. Baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Silivrispor usta ayaklarıyla sonuca gitmesini bildi. Evinde maç kaybetmeyen Silivrispor zorlu geçmesini beklediği Beykoz maçını da kazanarak zirve yolunda yara almadan devam ediyor. Ergun Ortakçı’nın öğrencileri doksan dakika boyunca sahada adeta basmadık yer bırakmadılar. İlk yarıda baskılı bir oyun oynamasına rağmen Silivrispor aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Silivrispor hücum gücüne takviyeler yaptı. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte baskıyı iyice arttıran Silivrispor oyunun temposunu da iyiden iyiye yükseltti. Artan baskıya dayanamayan Beykoz defansı hatalar yapmaya başladı. İkinci yarı oyuna dahil olan Yasin Şeker, Beykoz takımının kilidini açan golünü attı ve durumu 1-0 yaptı. Bu golle birlikte iyice baskıyı rakip kaleye yıkan Silivrispor 90+1.dakikada Fırat Bozkurt attığı golle durum 2-0 oldu. Bu golün ardından 90+3.dakikada Silivrisporlu oyuncu Oğuz Yavuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.