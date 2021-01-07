Silivrispor’un erteleme maç takvimi belli oldu

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor’un ligde 12.hafta corona virüs testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte TFF tarafından ertelenen maçlarının oynanacağı tarihler belirlendi. TFF tarafından kulüplere tebliğ edilen tarihler ise Silivrispor-Muğlaspor arasında oynanacak olan resmi lig erteleme maçı 13 Ocak Çarşamba günü Silivri Stadı’nda oynanacak. Kozan-Silivrispor erteleme maçı ise 17 Ocak Pazar günü oynanması karara bağlandı.