Silivrispor’un geleceği bu toplantıda

Silivrispor için son derece önemli bir toplantı yapılması Akgün Duru tarafından planlanarak hayata geçiriliyor. Yaklaşan kongre öncesi kulübün son hali, beklentiler, hedefler ve nasıl kurtulur konulu toplantı için Silivrispor'da yönetim kurulu üyeliği yapan tüm isimler davet edileceği alınan duyumlar arasında. Konu ile ilgili Akgün Duru yaptığı açıklamasında; “Sevgili Silivrispor Sevdalıları; Yaklaşan kongre öncesi bir araya gelerek mevcut durum değerlendirmesi yapmakla ilgili çok fazla kişiden öneri geldi. Bende eski bir yönetici olarak istişare yapmanın kulübümüze fayda sağlayacağını düşünenlerdenim. Bu paralelde Silivrispor’un bugünü ve yarınını görüşmek üzere bir toplantı organize etme kararını sorumluluk olarak gördüm. İnşallah önümüzdeki hafta geçmişte Silivrispor’da yöneticilik yapmış kişiler ile bir araya geleceğiz. Kimse yanlış anlamasın buradaki amaç tamamen birlikteliktir. Yer ve saat ilerleyen günlerde belirtilecektir. Unutmayalım; BİZ HEPBİRLİKTE SİLİVRİSPORUZ” dedi.