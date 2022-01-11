Silivrispor’un kalesi sağlam ellere emanet

Silivrispor’da kaleci hocası Bülent Yenidoğan’ın öğrencileri kalelerini ikinci yarıda da gole kapattı. BAL 7. Bölge, 1. Grupta zirvede olan Silivrispor’da A takım kalecileri çıkardıkları performansla parmak ısırtmaya devam ediyorlar. Oynanan maçların ardından kalelerinde sadece 4 gol gören Emirhan Emir, Murat Günal ile birlikte genç kaleciler de abilerinin peşinde ve forma savaşı içindeler. Kaleci hocası Bülent Yenidoğan kısa açıklamasında; “Takımımızın performansı üst seviyede ve bu performansa kalecilerimiz de dahil oluyorlar. Her geçen gün üstüne koya koya ilerliyoruz. İyi yoldayız ve takımdaşlığımızın en üst seviyesindeyiz. Silivrispor’u hak ettiği seviyelere çıkarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.