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Silivrispor’un kalesi sağlam ellere emanet

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Grubunda en az gol yiyen takımlardan olan Silivrispor’da kaleciler ikinci yarı için hırsla çalışmalarına devam ediyor, kaleci hocası Bülent Yenidoğan oyuncularına gözü gibi bakıyor.

Silivrispor’un kalesi sağlam ellere emanet
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Silivrispor’da kaleci hocası Bülent Yenidoğan’ın öğrencileri kalelerini ikinci yarıda da gole kapattı. BAL 7. Bölge, 1. Grupta zirvede olan Silivrispor’da A takım kalecileri çıkardıkları performansla parmak ısırtmaya devam ediyorlar. Oynanan maçların ardından kalelerinde sadece 4 gol gören Emirhan Emir, Murat Günal ile birlikte genç kaleciler de abilerinin peşinde ve forma savaşı içindeler. Kaleci hocası Bülent Yenidoğan kısa açıklamasında; “Takımımızın performansı üst seviyede ve bu performansa kalecilerimiz de dahil oluyorlar. Her geçen gün üstüne koya koya ilerliyoruz. İyi yoldayız ve takımdaşlığımızın en üst seviyesindeyiz. Silivrispor’u hak ettiği seviyelere çıkarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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