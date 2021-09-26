Silivrispor’un sponsoru Fatih Çepni oldu

Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu’nun yakın arkadaşı olan Fatih Çepni yeni sezonda Silivrispor’un tüm unlu mamullerinin sponsoru oldu. Silivri’nin tanınmış fırınlarından olan Çepnioğlu Ekmek Fırınlarının sahibi olan Fatih Çepni kulübün ekmek ihtiyacını karşılarken kendisine teşekkür eden Orçun Koyuncuoğlu; “Fatih arkadaşıma teşekkür ederiz. Bir sezon boyunca karşıladığı ihtiyacımız sayesinde kulübümüze büyük anlamda destekte bulunmuştur. Bu ve bunun gibi desteklerle ilerlemeye devam edeceğiz. Silivri ve Silivrispor Sevdalıları var olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Gücümüzü sevenlerimizden aldığımız doğrudur. Emeği geçen destekte bulunan herkese teşekkürler” dedi.