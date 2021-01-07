Sinan ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.Süper Lig’de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Sinan Gümüş bu formayla ilk kez golle tanıştı. Maçın 12. dakikasında sol kanatta topla buluşan Gümüş, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gümüş, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakırken, daha önce Süper Lig’de forma giydiği 8 müsabakada takımına gol veya asist yönünden katkıda bulunmamıştı.