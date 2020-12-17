Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.
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