Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov’u 4-4’den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.
YORUM EKLE