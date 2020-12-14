Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.
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