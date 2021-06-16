Sivasspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Sileks (Kuzey Makedonya)-Petrocub Hincesti (Moldova) eşleşmesini geçen takımla karşı karşıya gelecek.Sivasspor’un Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, UEFA’nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi’nde Sileks (Kuzey Makedonya) - Petrocub Hincesti (Moldova) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleşen kura çekimine seri başı olarak katılan Sivasspor, Kuzey Makedonya’nın Sileks ile Moldova’nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunun galibiyle ilk maçını 22 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz’da Sivas’ta oynayacak.