Skandalla başladı, kazayla son buldu!

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Kahramankazan’da 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlediği yol yarışında büyükler, gençler ve yıldızlar aynı anda start alınca kargaşa meydana geldi. Ardından yarış tamamlanmadan güzergahın araç trafiğine açılması üzerine ise yarışçılar zor anlar yaşadı.
Ambulansa ulaşamadı
Yarışta kaza yapan bisikletçi Kübra Bektaş ise yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç bisiklet sporcusu, yarış anında trafiğe açık alanda çok düşük hızlarda takla atarak sürüklendiğini belirtti. Bektaş, açıklamasında geçirdiği kazanın ardından yaklaşık 1 buçuk saat ambulansa ulaşamadığını dile getirirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na bağlı hakemlerin ise sporculara bağırarak kenarda beklemeleri gerektiğini söylediğini yazdı. Sosyal medya hesabından kaza yaptığı ilk anların fotoğrafını paylaşan Bektaş, federasyon hakemlerinin kaba tavırlarına tepki gösterdi.Olayların ardından açıklama yapması beklenen Türkiye Bisiklet Federasyonu ise sessizliğini koruyor.