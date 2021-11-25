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Sofiane Feghouli 4. golünü kaydetti

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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Olimpik Marsilya maçında kaydetti golle bu sezonki 4. golünü attı.

Sofiane Feghouli 4. golünü kaydetti
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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Olimpik Marsilya maçında kaydetti golle bu sezonki 4. golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Mücadeleden sarı-kırmızılılar adına 3. golü Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kaydetti. Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, sol kanattan içeriye giren Kerem’in verdiği pasta arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. Feghouli bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında üst üste 2. golünü kaydederken, 1’er de UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Süper Lig’de de gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu, Alexandru Cicaldau’nun golünde de pası veren futbolcuydu.

Mücadeleye 11’de başlayan Sofiane Feghouli, 82. dakikada yerini Christian Luyindama’ya bıraktı.

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