Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Feghouli, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol attı.
31 yaşındaki futbolcu ligde geride kalan 2 haftada da forma giyerken, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Cezayirli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda 4-2 kazandıkları St Johnstone müsabakasında da 1 gol atmıştı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Sofiane Feghouli, 87. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.