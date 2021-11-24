Sofiane Feghouli: "Marsilya maçını kazanıp, gruptan çıkmak istiyoruz"

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Marsilya maçını kazanıp, gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray yarın sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, "Bu sezon biraz değişiklikler oldu. Çok oyuncu geldi. Sistem aynı. Bir araya gelmek, bütün olmak zaman alıyor. Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Avrupa Ligi’nde iyi şekilde devam ediyoruz. Ligde de daha iyi olacağız. Galatasaray’da çok mutluyum. Hocam ile çalışmaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe derbisinin analizlerini yaptıklarını belirten Feghouli, "Analizin sonucunda çıkan sonuç, bu maçı kazanmamız gerektiğiydi. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yarınki maçı kazanmak için motivasyonumuz yüksek. İyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Her maça ayrı ayrı hazırladıklarını belirten başarılı futbolcu, "3 günde bir maç oynamak kolay. Bu seviyede kolay değil. Yeni oyuncularımız var. Onlar için de kolay değil. Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Lig uzun. Önümüzde uzun bir lig var. Avrupa Ligi’ndeki hedefimiz yarınki maçımız. Yarınki maçı kazanıp çıkmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe derbisinde kendisini maç özelinde rahatsız eden bir şey olmadığını ifade ede 31 yaşındaki futbolcu, "Çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Tekrar 10 maç oynasak 9’unu yeneriz. Ancak bu futbol. Bunu kenara bırakıp, yarın yapacağımız maç bakmamız gerekiyor. Marsilya maçı önemli. Marsilya maçını kazanıp çıkmak bizim için önemli" diyerek sözlerini tamamladı.