Solskjaer: "Başakşehir hak ederek kazandı"
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
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