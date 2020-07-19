banner3088

Son düdükle Başakşehir’de büyük coşku

SÜPER LİG'DE SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAYAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KAYSERİSPOR MAÇININ SON DÜDÜĞÜ ÇALMASININ ARDINDAN SAHADA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI.

Son düdükle Başakşehir’de büyük coşku

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin bitmesine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Ligin yeni şampiyonu turuncu-lacivertlilerde futbolcular ve teknik ekip, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahaya koşarak hep birlikte büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu tribünlerine ’Şampiyon Başakşehir’ pankartı asılırken, saha kenarında ışık ve alev şovu gösterileri yapıldı. Stadyum hoparlöründen şampiyonluk şarkıları ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başakşehir taraftarı şampiyonluğu kutladı
Başakşehir taraftarı şampiyonluğu kutladı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212