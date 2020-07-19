Son düdükle Başakşehir’de büyük coşku

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.
Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.
SÜPER LİG'DE SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAYAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KAYSERİSPOR MAÇININ SON DÜDÜĞÜ ÇALMASININ ARDINDAN SAHADA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI.
Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.
Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.