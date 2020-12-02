Spor camiasından Nihat Özdemir’e geçmiş olsun mesajları

Spor camiası, korona virüs testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüplerin yayımladığı geçmiş olsun mesajları şöyle:

Kulüpler Birliği Vakfı

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

Trabzonspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce

sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Medipol Başakşehir

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Fatih Karagümrük

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Göztepe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Yeni Malatyaspor

"Covid-19 testi pozitif sonuçlanan TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Sivasspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Antalyaspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Kayserispor

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Hatayspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Konyaspor

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gaziantep FK

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

BB Erzurumspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

MKE Ankaragücü

"Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Alanyaspor

"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."