Spor camiasından Pınar Gültekin mesajları

Spor camiası, Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için taziye mesajları yayımladı ve kadına şiddetine karşı çağrı yaptı.

Pınar Gültekin için spor camiasının paylaşımları şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Kadına şiddete ve cinayete dur de!"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Pınar Gültekin göğsümüze düşen son ateş olsun! Kadına, çocuğa, hayvana, bütün canlılara karşı şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Bütün aileleri sağduyulu bireyler, sağlıklı zihinler yetiştirme konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

"Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı. Kadına Şiddete Son artık sadece bir hashtag olarak kalmamalı. Güzel kızım Pınar’ın gülüşünü, hayallerini, umutlarını söndürüp, sevdiklerinden koparanlar umuyorum ki en ağır şekilde cezalandırılır."

Galatasaray

"Pınar Gültekin... Gençliğinin baharında, vahşice yaşamdan koparılan bir kadın daha! Şiddete maruz kalan adını sayamadığımız binlerce kadınımız için susmayalım. Gülüşleri solmasın, hayalleri yarım kalmasın, acımasızca hayattan koparılmasın..."

Fenerbahçe

"Bir kez daha acı haber! Kadına şiddet bitsin, son bulsun. Bir kadın daha ölmesin!"

Beşiktaş

"Bir kadının daha gülüşü soldu. Pınar’ı da kaybettik. Yeter artık!

Başakşehir

"Yüreğimiz yanıyor..."

Trabzonspor

"Yeter artık, dur de!"

MKE Ankaragücü

"Hayatının baharında bir can, bir gülüş daha soldu gitti aramızdan.. Kadına şiddete dur de!

Konyaspor

"Hiç mi elin titremedi? Hiç mi acımadın? Yüreğin hiç mi cız etmedi? Sevginiz de yerin dibine batsın! Erkekliğiniz de! İnsanlığınız da!"

Kayserispor

"Yüreğimiz bir kez daha yandı... Artık kadına şiddet bitsin, bir kadın daha ölmesin!"

Antalyaspor

"Y E T E R A R T I K !"

Göztepe

"Yeter artık!"

Alanyaspor

"Kadına şiddete dur de!"

Gençlerbirliği

"Kadına şiddete DUR de"

Gaziantep FK

"Boğazımız düğümleniyor, içimiz yanıyor..."

Denizlispor

"Yüreğimiz bir kez daha yandı."

Hatayaspor

"Genç bir kadını, vahşice kopardılar hayattan"

Bursaspor

"Yeter! Kadına şiddete dur de!"

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Kadına karşı her türlü şiddete son!

VakıfBank Spor Kulübü

"Pınar Gültekin"