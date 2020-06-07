Spor içerikleri tek noktada bir araya geldi

Dünya’da gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı hayatımızın her noktasında yerini almaya devam ediyor. Ulusal ve yerel spor haberlerini tek çatı altında toplanmayı hedefleyen genç girişimciler sporturk.org ’u yayına sürdü.

Sporturk.org sitesiyle ilgili olarak açıklama yapan sporturk.org genel yayın yönetmeni Engin Akın “Süper ligin haberlerini ulusal basın yayın araçlarından takip edebiliyoruz. Ancak Tekirdağ’daki, Diyarbakır’daki yada güzel ülkemizin herhangi bir bölgesinde ki amatör spor kulüplerinin haberlerini sadece o ilçeye yayın yapan basın yayın araçlarından takip edebiliyoruz. Spora gönül vermiş ben ve girişimci arkadaşlarım ile birlikte sporturk.org’u kurduk. Tamamen amatör bir ruhla profesyonel içerik üretmek için kolları sıvadık. Türkiye’nin hemen hemen tüm noktalarında Muhabir ağı oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Amacımız sporla ilgili tüm içerikleri, fotoğrafları, videoları tek çatı altında yayınlamak. Sporturk.org’u kısa bir süre önce yayına açtık, gördük ki bu tür bir oluşma spora gönül vermiş birçok isim destek olmak için çaba sarf etmeye başladı. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde çok yol kat ettik. Umud ediyoruz ki hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Spora gönül vermiş tüm dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok kısa zaman içerisinde yepyeni içeriklerle, son dakika spor haberleriyle, yerel ve ulusal sporun tercih edilen spor haber sitesi olmak hedeflerimize sizlerin desteğiyle koşar adımlarla yürüyeceğiz” dedi.