Liglere verilen milli maç arasının ardından takımların geri dönüşleri nasıl yapacağı merak edilirken, Spor Psikoloğu Esra Karagöz, özellikle milli aranın öncesinde yüksek performans gösteren oyuncularda psikolojik nedenlerden kaynaklı form düşüklüğün olabileceğini ifade etti. Milli maç aralarının Türk oyuncular için sömestr tatili gibi olduğunu ifade eden Karagöz, "İvme yakalamış olan ancak buna karşın milli takıma çağrılmayan oyuncularda form düşüklüğünü görebiliriz. Bu durum oyuncuyu psikolojik olarak olumsuz anlamda etkiliyor. Bunun dışında futbolcuların pandemi nedeniyle daha dikkatli olmaları beklenirken, bu duruma dikkat etmeyen futbolcuları da gördük. Bu durum diğer futbolcuları da olumsuz anlamda etkileyebilir" ifadelerini kullandı.
Spor Psikoloğu Esra Karagöz: "Milli ara sonrası performanslara dikkat"
SPOR PSİKOLOĞU ESRA KARAGÖZ, MİLLİ MAÇLARIN ARDINDAN ÖZELLİKLE PERFORMANSI YÜKSEK OLAN OYUNCULARDA FORM DÜŞÜKLÜĞÜ OLABİLECEĞİNİ BELİRTEREK, "BU TARZ ARALAR OYUNCUYU PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLER VE FORM DÜŞÜKLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR" DEDİ.
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