Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sağ kanattan içeriye giren Emeka Eze’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı çeldi.
18. dakikada orta sahada bulunan Melih Kabasakal’ın pasında ceza yayında topu alan Eslem Öztürk’ün plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
31. dakikada sol kanattan içeri giren Olawoyin, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Eze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
44. dakikada Eslem Öztürk’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin ceza sahası içinde düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
58. dakikada Valon Ethemi’nin sol kanattan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
59. dakikada Oğuzhan Berber’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz topu aldı. İbrahim’in sağ tarafa pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya’nın vuruşunda kaleci Metin Uçar meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Kargın xx, Deniz Turgut xx, Hüseyin Aylak xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Okan Erdoğan xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx (Eduart Rroca dk. 70 x), Eslem Öztürk xx (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?), Jetmir Topalli xx (Emir Kaan Gültekin dk. 70 x), Valon Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, Aldin Cajic, Egehan Gök
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Erkam Reşmen xx, Fatih Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Yaw Ackah xx, Taşkın Çalış xx (Djibrilla dk. 46 x, Taha Batuhan Yayıkcı dk. 90+4 ?), Hamza Gür xx (Ziya Alkurt dk. 46 x), Uzodimma xx, Olawoyin xx, Emeka Eze xx
Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Uğur Utlu, Arb Manaj
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Jetmir Topalli (dk. 44) (İstanbulspor), Emeka Eze (dk. 32) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)