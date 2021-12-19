Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Manisa FK’ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanattan Safa’nın ortasında Manisa defansının uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde alan Erhan Kartal’ın şutunda kaleci Birkan Tetik, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada kendi sahasında topla buluşan Tabekou, hızla rakip sahaya geçti. Rakiplerini geçen Tabekou, ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0
53. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Safa Kınalı’nın ceza yayı sol tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Gökmen Baltacı xx, Murat Şener xx
Tuzlaspor: Zvonimir x, Erhan Kartal x, Gökhan Akkan x (İbrahim Has dk. 46 x), Posmas x, Ferhat Öztorun x, Rajko Rotman x (Aykut Çeviker dk. 80 ?), Jurgen Bardhi x, Tayfun Aydoğan x, Selçuk Alibaz x, Safa Kınalı x (Ahmet Yazar dk. 74 x), Valente x (Onat Kutay Kurt dk. 80 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Muhammed Sarıkaya, Umut Can Kanber, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Manisa FK: Birkan Tetik xx, Taha Şahin xx (Veli Çetin dk. 84 ?), Loick Landre xx, Sadi Karaduman xx, Erhan Kara xx, Nizamettin Çalışkan xx, Hakan Barış (Nino Kouter dk. 64 x), Marvin Gakpa xx (Andre Sousa dk. 78 x), Serge Tabekou xxx, Anıl Koç (Diallo dk. 64 xx), Okan Eken xx (Kemal Rüzgar dk. 78 x)
Yedekler: Samet Karabatak, Ahmet Kesim, Yiğit Kerem, Özgür Çek, Mehmet Ali Çelik
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gol: Tabekou (dk. 22) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor), Muhammed Taha Şahin, Hakan Barış, Landre (Manisa FK)