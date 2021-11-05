Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor, Denizlispor’u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası dışında topu alan Sedat’ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Sedat’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
84. dakikada Sedat’ın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0
87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi’nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içinde topu alan Onat’ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: Vefa
Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Anıl Usta xx
Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Tayfun xx, Bardhi xxx (Diack dk. 88 ?), Sedat xx (Onat Kutay dk. 88 x), Selçuk xx (Ahmet dk. 68 xxx), Rotman xx, Safa xx (Rahmi dk. 74 xxx)
Yedekler: Angeler, Gökhan, Muhammed, İbrahim, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Oğuz xx, Erdal xx, Gökhan xx, Muhammed xx, İlhan xx (Mustafa dk. 60 xx), Mayi xx, Djedje xx (Onazi dk. 72 xx), Aissati xx, Ömer xx (Darri dk. 60 xx)
Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Schwechlen, Muhammed, Muğdat
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Goller: Bardhi (dk. 84), Rahmi (dk. 87), Ahmet (dk. 90+3) (Tuzlaspor)
Sarı kart: Oğuz (Denizlispor)