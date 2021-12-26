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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Gençlerbirliği: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Yusuf Emre’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Übeyd oyun alanına çeldi.

9. dakikada Gökhan Gül’ün ceza sahası içinde Onur Ayık’a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

10. dakikada Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

62. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Eleke’nin içeri çevirdiği topa Lima’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

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90+ 4. dakikada Bammou’nun uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Muammer Denizhan Taşkan’ın ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Oğuz Terzi xx, Burak Cansız xx

Ümraniyespor: Bura Öğür xx, Serkan Göksu xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Faruk Can Genç xx (Ercan Coşkun dk. 84 ?), Kartal Kayra Yılmaz xx, Onur Ayık xx, Yusuf Emre Gültekin xxx, Mrsic xxx (Mustafa Eser dk. 90 ?), del Valle xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 75 xxx), Bammou xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Kehinde, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Camara, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Arda Kızıldağ xx (Ömürcan Artan dk. 53 x), Gökhan Gül xx, Kerem Can Akyüz xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), Aksel Aktaş xx (Salalik dk. 83 ?), Tshibola xx (Eleke dk. 46 x), Musa Şahindere xx (Blayev dk. 46 x), Lima xx

Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Muhammed Bayır, Serdarcan Eralp

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Mrsic (dk. 10 pen.), Yusuf Emre Gültekin (dk. 29), Muammer Denizhan Taşkan (dk. 90+4) (Ümraniyespor), Lima (dk. 62) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Aksel Aktaş, Tshibola (Gençlerbirliği) Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Ümraniyespor)

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