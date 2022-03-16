Spor Toto 1. Lig’de 6 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi. Ramazan Bayramı’na denk gelen 35. hafta programında da bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig’de 30 - 35. hafta maç programları şöyle:
30. hafta
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor - Ümraniyespor
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Y. Samsunspor- RH Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor - A. Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu - Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
31. hafta
9 Nisan Cumartesi:
13.30 RH Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
20.30 Adanaspor - Balıkesirspor (Yeni Adana)
10 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK - Y. Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Menemenspor - İstanbulspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor - Kocaelispor (Timsah Park)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Eyüpspor - Altınordu (Eyüp)
32. hafta
15 Nisan Cuma:
14.30 Ankara Keçiörengücü - A. Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
20.30 İstanbulspor - Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor - Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor - RH Bandırmaspor (Kocaeli)
20.30 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Altınordu - Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman)
20.30 Y. Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
33. hafta
19 Nisan Salı:
13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Denizlispor - İstanbulspor (Denizli Atatürk)
18.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Timsah Park)
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK - Balıkesirspor (Mümin Özkasap)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü - Altınordu (Eryaman)
18.00 Menemenspor - Kocaelispor (Menemen İlçe)
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor - Y. Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Eyüpspor - Boluspor (Eyüp)
34. hafta
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği - RH Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor - A. Denizlispor (Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor - Manisa FK (Kocaeli)
20.30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
25 Nisan Pazartesi:
17.00 Tuzlaspor - Adanaspor
20.30 Y. Samsunspor - Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
35. hafta
29 Nisan Cuma:
20.30 A. Denizlispor - Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
30 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK - Bursaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Eyüpspor - İstanbulspor (Eyüp)
16.00 Menemenspor - Tuzlaspor (Menemen İlçe)
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
1 Mayıs Pazar:
13.30 RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor (Eryaman)
20.30 Adanaspor - Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)