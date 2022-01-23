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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden aynı saatte devam edecek.

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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden aynı saatte devam edecek.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden aynı saatte devam edecek.
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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden aynı saatte devam edecek.

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