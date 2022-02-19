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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Altay’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Altay’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel’in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi.

23. dakikada Teixeira’nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan’ın plase vuruşunda top kaleci Lis’te kaldı.

31. dakikada verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira’nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

Stat: Vodafone

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Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx, Welinton xx, Vida xx, Umut xx, Necip xx, Josef xx, Ghezzal xx, Teixeira xx, Kenan xx, Güven xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Björkander xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Zeki xx Thaciano xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Pinares xx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun Gülselam, Ahmed Rayyan, Bamba, Tolga, Poko, Paixao, Eren

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

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