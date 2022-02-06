banner4556

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

banner4664

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
banner4581

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin’in müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

banner4336

24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao’ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin’in pasında Fernando’nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Francisco Montero xx, Valentin Rosier xx, Can Bozdoğan xx, Miralem Pjanic xx, Rıdvan Yılmaz xx, Alex Teixeira xx, Emirhan İlkhan xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Önder Karaveli

FT Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Andrea Poli xx, Fernando xx, Alassane Ndao xx, Fredy xx, Doğukan Sinik xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz xx, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Haji Wright, H.Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Deniz Kayadelen, soğuk su Dünya şampiyonu
Deniz Kayadelen, soğuk su Dünya şampiyonu
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616