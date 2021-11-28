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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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