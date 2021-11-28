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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Mor’un şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

75. dakikada Hamsik’in içeri çevirdiği topa arka direkte Cornelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat Ahmetoğlu x (Tunay Torun dk. 64 x), Luckassen x, Balkovec x, Caner x (Baniya dk. 84 ?), Jimmy Durmaz x, Emre Mor x (Vato dk. 71 x), Adnan Uğur x (Salibur dk. 71 x), Bertolacci x, Karamoh x (Ahmed Musa dk. 71 x), Pesic x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Ie xx, Hugo xx, Trondsen xx (Denswil dk. 71 x), Siopis xx, Hamsik xxx (Abdulkadir Parmak dk. 82 ?), Djaniny xxx (Berat Özdemir dk. 61 x), Nwakaeme xx (Serkan Asan dk. 82 ?), Abdulkadir Ömür xxx (Yusuf Sarı dk. 71 x), Cornelius xx

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Peres, Bakasetas, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 18 pen.), Abdulkadir Ömür (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor) Karamoh (Fatih Karagümrük)

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