Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Biglia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Luckassen xx, Caner Erkin xx, Bistrovic xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Ahmed Musa xx, Toure xx, Borini xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Jimmy Durmaz, Levent Ercan, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Alpaslan Erdem, Adnan Uğur, Hakan Akgül, Burak Bekaroğlu, Zukanovic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Zeffane xx, Sadık Çiftpınar xx, Campi xx, Azubuike xx, Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xx, Donsah xx, Aabid xx, Chouir xx, Dicko xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Haddadi, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Nshimirimana, Miraç Altıntaş, Kenan Özer, Adem Büyük
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Sarı kartlar: Donsah (Yeni Malatyaspor), Bistrovic (Fatih Karagümrük)