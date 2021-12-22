Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur’dan seken topu alan Mesut Özil’in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic’in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas’ın vuruşunda Burak Bekaroğlu’nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano’nun solundan ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahattin Duran xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu x, Zukanovic xx, Caner Erkin x, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur xx, Andrea Bertolacci xx, Ahmed Musa xx, Yann Karamoh xx, Aleksandar Pesic xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Luckassen, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Efe Tatlı, Salibur, Fabio Borini, Salih Dursun
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx, Mert Hakan Yandaş xx, Dimitrios Pelkas xx, İrfan can Kahveci xx, Mesut Özil xx, Enner Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Diego Rossi, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)