Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İH Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Burak Bekaroğlu’nun savunmanın arkasına doğru gönderdiği ara pasına hareketlenen Pesic, rakibinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada Hedenstad’ın kaptırdığı topu Cikalleshi, Bytyqi’ye aktardı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun penaltı noktasına çıkardığı pasta Rahmanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

35. dakikada Biglia’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz, uzaktan şansını denedi. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Burak xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Jimmy Durmaz xx, Emre Mor xx, Karamoh xx, Bertolacci xxx, Pesic xxx

Yedekler: Utku, Ahmed Musa, Erhun, Efe Tatlı, Tunay, Vato, Adnan, Zukanovic, Caner, Baniya

Teknik Direktör: Francesco Farioli

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic x, Ahmet xx, Abdülkerim x, Guilherme xx, Soner xxx, Hadziahmetovic xxx, Serdar xx, Bytyqi xxx, Rahmanovic xxx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekici, Alper, Barış, Mpoku, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Pesic (dk. 12) (Fatih Karagümrük), Rahmanovic (dk. 29) (İH Konyaspor)