Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
63. dakikada sağ çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topa kale önünde Salih’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Luckassen xx (Burak Bekaroğlu dk. 75 x), Caner Erkin xx, Bistrovic xx (Jimmy Durmaz dk. 75 x), Biglia xx, Emre Mor xx (Levent Mercan dk. 87 ?), Ahmed Musa xx (Adnan Uğur dk. 75 x), Toure xx, Borini xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Alpaslan Erdem, Hakan Akgül, Burak Bekaroğlu, Zukanovic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Zeffane xx, Sadık Çiftpınar xx, Campi xx, Azubuike xx, Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adem Büyük dk. 60 x), Donsah xx (Kenan Özer dk. 60 x), Aabid xx, Chouir xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 67 x), Dicko xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Haddadi, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Nshimirimana
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Gol: Salih Dursun (dk. 63) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Donsah, Campi, Kenan Özer, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Bistrovic, (Fatih Karagümrük)