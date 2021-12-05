Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu’nun içeriye çevirdiği topta Mergim Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

5. dakikada Pohjanpalo’nun ara pasında defansın arkasına sarkan Umar Aminu’nun topla beraber ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda Attila Szalai son anda çizgiden çıkardı.

13. dakikada Diego Rossi’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Miguel Crespo’nun ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miguel Crespo xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Diego Rossi xxx, Mesut Özil xx, Mergim Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Baiano xx, Selim Ay xx, Holmen xx, Cemali Sertel xx, Djokovic xx, Sabo xx, Boyd xx, Boldrin xx, Umar Aminu xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık Çetin, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Loic Remy, Dabo, Deniz Hümmet, Phiri, Alberk Koç, Bolasie, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Mergim Berisha (dk. 13) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Miguel Crespo (Fenerbahçe)