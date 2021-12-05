Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol taraftan Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarıya gitti.
60. dakikada Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ilerleyip pasını ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil’e aktardı. Mesut’un pasında penaltı noktası yakınında topu alan Diego Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
70. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
79. dakikada Sosa’nın pasında topu alan Serdar Dursun’un ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
90. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nin pasında kale önünde bulunan Serdar Dursun, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xxx, Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miguel Crespo xx (Jose Sosa dk. 62 x), Ferdi Kadıoğlu xxx (Nazım Sangare dk. 81 ?), Diego Rossi xxx (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?), Mesut Özil xx (Arda Güler dk. 88 ?), Mergim Berisha xx (Serdar Dursun dk. 62 xxxx)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Baiano x, Selim Ay x, Holmen x, Cemali Sertel x (Alberk Koç dk. 66 x), Djokovic x (Dabo dk. 80 ?), Sabo x (Bolasie dk. 66 x), Boyd x (Loic Remy dk. 66 x), Boldrin x, Umar x, Pohjanpalo x (Alper Potuk dk. 45 x)
Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Phiri, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Mergim Berisha (dk. 13), Serdar Dursun (dk. 70, 79 ve 90) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Miguel Crespo (Fenerbahçe), Bolasie (Çaykur Rizespor)