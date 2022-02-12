Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel’in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis’in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
10. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli’nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.
37. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis’in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İbrahim Bozbey xx, Kerem Ersoy xx
Galatasaray: İnaki Pena xx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Feghouli xx, Babel xx, Kerem xx, Gomis xx
Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Pulgar, Ömer, Morutan, Cicaldau, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Attamah xx, İbrahim xx, Cardoso xx, Ramazan Civelek xx, Bertolacci xx, Mustafa xx
Yedekler: Cenk, Yasir, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah, Talha, Gavranovic, İlhan, Thiam
Teknik Direktör: Hikmet Karaman