Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Kerem ve Mesut Özil’in karşılıklı golleriyle ilk yarı beraberlikle sonuçlanırken, 90+4. dakikada Crespo fileleri havalandırarak Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren isim oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Kerem’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Van Aanholt ceza sahasına girip pasını aktardı. Kaleci Berke’yi geçen topa son anda Morutan’dan önce Kim müdahale ederek mutlak bir pozisyonu engelledi.

62. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan, savunmanın arkasındaki İrfan Can’ı gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Muslera topa sahip oldu.

69. dakikada orta sahada kaptığı topla ilerleyen Taylan, ceza sahası önündeki Cicaldau’yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden gönderdiği şutta kaleci Berke son anda topu kornere tokatladı.

77. dakikada ol kanatta topla buluşan Mesut Özil son çizgiye inip ceza sahası dışına doğru ortaladı. Bu noktadaki Ferdi gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Kerem’in pasıyla topla buluşan Van Aanholt soldan ceza sahasına girip kale sahası önüne kesti. Bu noktada topla buluşan Cicaldau’nun kaleye gönderdiği şutta Kim son anda araya girdi ve gole izin vermedi.

80. dakikada Cicaldau’nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diagne, kaleci Berke’yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak vuruşunu yaptı ancak Berke geçit vermedi.

82. dakikada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı hareket sonrasında Hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılan Tisserand, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Van Aanholt geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Diagne kafayı vurdu. Yere de seken top köşeden filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, Diagne’nin golden önce faul yaptığı belirterek golü iptal etti.

90. dakikada Van Aanholt’un pasında Mustafa Muhammed şutunu vurdu. Kim’den dönen top tekrar Mısırlı oyuncuda kaldı. Muhammed’in pasında müsait pozisyonda Kerem şutunu çekti ancak direğe çarpan top auta gitti.

90+4. dakikada Serdar Dursun’un sağ taç çizgisinden verdiği pasla topla buluşan Crespo süratle ceza sahasına girip yerden çık sert vurdu. Muslera’yı geçen top direğe çarparak filelere gitti. 1-2

90+6. dakikada Fenerbahçe’nin attığı golün ardından itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun alanının dışında kaldı.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Galatasaray: Muslera x, Yedlin x, Nelsson x, Marcao x, Van Aanholt xx, Berkan xx, Morutan x (Diagne dk. 65 x), Feghouli xx (Mustafa Muhammed dk. 83 ?), Cicaldau xx, Kerem xxx, Halil x (Taylan dk. 65 x)

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Oğulcan, Ömer Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Berke xxx, Tisserand xx, Kim xxx, Novak xxx, Sosa xxx (Crespo dk. 71 xxx), Mert Hakan xxx (Serdar Aziz 90+2 ?), Zajc xxx, Ferdi xxx, İrfan Can xxx (Osayi Samuel dk. 71 xx), Mesut xxx (Rossi dk. 90+2 ?), Berisha xx (Serdar Dursun 90+1 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Max Meyer, Pelkas, Nazım, Szalai

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Kerem (dk. 16) (Galatasaray), Mesut Özil (dk. 31), Crespo (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Tisserand (dk. 82) (Fenerbahçe), Fatih Terim (90+6 - Teknik Direktör) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Berke, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci (Kulübede gördü), Szalai (Kulübede gördü), Vitor Pereira (Teknik Direktör) (Fenerbahçe), Berkan, Muslera, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram (Kulübede gördü) (Galatasaray)