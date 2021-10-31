Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Cicaldau’nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.
11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.
21. dakikada soldan Kerem’in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan’ın gelişine vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Muhammet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko’nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
45+3. dakikada Barış Alper’in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan’ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Nef
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Serkan Çimen xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Olimpiu Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Barış Alper Yılmaz xx, Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xx, Caulker xx, Ertuğrul xx, Tosca xx, Doğan xx, Merkel xx, Maxim xx, Dicko xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Ulaş, Furkan Soyalp, Halil, Messaoudi, Recep Niyaz, Figueiredo, Mirza, Kitsou, Cenk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Morutan (dk. 45+3) (Galatasaray)
Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK)