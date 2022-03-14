Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed’in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.

17. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem’in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier’e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

22. dakikada Feghouli’nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida’nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem’e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed’in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Omar Elabdellaoui xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Sofiane Feghouli xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Mustafa Muhammed xxx

Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Sacha Boey, Ryan Babel, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Domagoj Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş x, Can Bozdoğan xx, Atiba Hutchinson x, Rachid Ghezaal xx, Alex Teixeira x, Kenan Karaman x (Cyle Larin dk. 38 x), Güven Yalçın x (Michy Batshuayi dk. 39 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal (Beşiktaş)