Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - FT Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, FT Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ taraftan Güray’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topu alan Doğukan’ın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza sahası dışında topu alan Kerem’in yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
58. dakikada Halil’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Feghouli’nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sol taraftan topu alan Mukairu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı İsmail Çipe kornere çeldi.
75. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed’in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Oğulcan Çağlayan xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Aytaç Kara xx (Alpaslan Öztürk dk. 86 ?), Berkan Kutlu xx (Atalay dk. 90+3 ?), Sofiane Feghouli xx (Emre Kılınç dk. 73 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 86 ?), Halil Dervişoğlu xx (Morutan dk. 73 xx), Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Fatih, Yedlin, Işık Kaan, Assunçao, Ömer Bayram
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
FT Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx (Crivelli dk. 64 xx), Naldo xx, Kudryashov xx, Floranus xx (Milosevic dk. 81 ?), Güray xx, Bünyamin xx, Fredy xx, Amilton xx (Ghacha dk. 64 xx), Doğukan xx (Gökdeniz dk. 72 xx), Mukairu xx (Wright dk. 64 xx)
Yedekler: Doğukan, Bahadır, Eren, Nuri Şahin, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Feghouli (dk. 45+1), Kerem (dk. 52) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naldo, Veysel, Milosevic (Antalyaspor), Aytaç, Marcao, Kerem, Oğulcan (Galatasaray)