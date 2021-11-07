Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray’ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadele, ikinci yarıdaki karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Kerem’den aldığı pasla soldan ceza sahasına hareketlenen Mustafa Muhammed’in plase vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
69. dakikada Emre Kılınç’ın geri pasında araya giren Borini, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Bertolacci’yle buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 1-0
72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram’ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Muhammed kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel, sol çaprazdan kaleye uzak noktada çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
88. dakikada Zukanovic’in kaptırdığı top Diagne’de kaldı. Bu futbolcunun pasında Feghouli şutunu atmak isterken savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak Mustafa Muhammed’de kaldı. Mısırlı oyuncu yakın mesafeden topu filelere gönderen isim oldu. 1-1
90. dakikada Balkovec’in pasında topla buluşan Pesic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera gole izin vermedi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xxx, Zukanovic x, Burak ? (Adnan dk. 25 xx), Caner Erkin xx, Biglia xxx, Jimmy Durmaz xxx, Ahmed Musa xx (Balkovec dk. 79 x), Borini xxx, Karamoh x (Mehdi Benatia dk. 46 x) (Bertolacci dk. 67 xxx), Pesic x
Yedekler: Utku, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Bahattin Berke
Teknik Direktör: Francisco Farioli
Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer Bayram x, Berkan xx, Emre Kılınç x (Feghouli dk. 70 xx), Cicaldau xx (Morutan dk. 79 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper dk. 79 xx), Babel x (Diagne dk. 79 xx), Halil Dervişoğlu xx (Mustafa Muhammed dk. 63 xxx)
Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Işık Kaan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Bertolacci (dk. 69) (Karagümrük), Mustafa Muhammed (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Pesic, Bertolacci, Biglia, Jimmy Durmaz, Caner Erkin, Adnan (Karagümrük), Berkan, Kerem, Nelsson, Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)