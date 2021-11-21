Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol taraftan Caner’in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka’nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Karamoh’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
25. dakikada Yusuf Erdoğan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Karamoh’un yerde kaldığı pozisyona hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Pesic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
32. dakikada Umut’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
45+1. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bertolacci’nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Harun Tekin x, Hadergjonaj x, Bruma x, Brecka x (Doğucan Haspolat dk. 36 x), Sakıb Aytaç xx, Tarkan Serbest x, Travnik x, Yusuf Erdoğan xx, Varga xx, Hajradinovic xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Jorgensen, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Erhun Öztümer xx, Bertolacci xx, Karamoh xxx, Pesic xxx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Tunay Torun, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa), Emre Mor (Fatih Karagümrük)