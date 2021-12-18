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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Doğucan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’dan oyun alanına döndü.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik’in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Cemil Tunç xx

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Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx, Doğucan Haspolatlı xx, Travnik xxx, Ahmet Engin xx, Yusuf Erdoğan xx, Eysseric xx, Jörgensen xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Varga, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Camara x, Uğur Çiftçi xx, Kerem Atakan Kesgin xx, Cofie xx, Fajr xx, Henrique xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Camarra (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor)

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