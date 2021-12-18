Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1- Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’a 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Fajr’ın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
75. dakikada sol taraftan Eysseric’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
76. dakikada sağ taraftan Gradel’in içeri çevirdiği topa arka direkte Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kayode’nin kale önündeki Yatabare’ye pasını aktardı. Yatabare’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Cemil Tunç xx
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx (Sakıb Aytaç dk. 85 ?), Doğucan Haspolatlı xx, Travnik xx, Ahmet Engin xx (Ahmet Engin dk. 65 x), Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouannes dk. 85 x), Eysseric xx, Jörgensen xx (Umut Bozok dk. 69 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Muhammed Emin Ergin dk. 90+ 3 ?), Goutas xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Kerem Atakan Kesgin xxx (Hakan Arslan dk. 75 x), Cofie xx (Özkan Yiğiter dk. 90+3 ?), Fajr xxx, Henrique xx (Kayode dk. 75 x), Gradel xxx, Yatabare xxx (James dk. 89 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Azubuike
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Camara (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa), Fajr (dk. 50), Yatabare (dk. 76 ve 81) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kerem Atakan Kesgin, Henrique (Sivasspor) Eysseric, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Kasımpaşa)