Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Okaka’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç’ün vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan’ı da yanıltıp ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya altıpas önünde iyi yükselen Diarra’nın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
38. dakikada savunmanın arkasına sarkan Sergio’nun ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Muhammed ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İlker Tokpak xx, Murat Ergin Gözütok xx
Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Ömer xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Mahmut xx, Visca xx, Deniz xx, Berkay xx, Caiçara xx, Okaka xx
Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ponck, Aleksic, Chadli, Metin Emre, Gulbrandsen, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx, Balde xx
Yedekler: Onurcan, Emre, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Sergen, Doukara, Umut, Champness, Çekdar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Deniz Türüç (dk. 17) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)
Sarı kart: Traore (GZT Giresunspor)