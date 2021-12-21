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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, sahasına GZT Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, sahasına GZT Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın kaleyi karşına alıp hafif sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Okan kornere gönderdi.

58. dakikada Visca’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya penaltı noktası yakınlarında yükselen Deniz’in kafa vuruşu sağ kale direğinin yanından auta gitti.

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını sol çaprazdaki Berkay’a verdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

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69. dakikada sağ taç çizgisi önünde meşin yuvarlağı alan Caiçara, pasını ceza alanı dışında bulunan Visca’ya aktardı. Ardından savunmanın arkasına sarkan Caiçara, Visca’nın ara pasıyla buluştuğu topu kale alanına girmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

78. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aleksic, bekletmeden pasını sağdan hareketlenen Visca’ya aktardı. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İlker Tokpak xx, Murat Ergin Gözütok xx

Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Ömer xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx (Ponck dk. 84 ?), Lima xx (Gulbrandsen dk. 65 x), Mahmut xx (Metin Emre dk. 88 ?), Visca xx (Şener dk. 87 ?), Deniz xx (Aleksic dk. 65 x), Berkay xx, Caiçara xx, Okaka xx

Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil, Chadli, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx (Emre dk. 88 ?), Traore xx (Pelupessy dk. 80 ?), Flavio xx, Suleymanov xx (Champness dk. 84 ?), Diabate xx (Umut dk. 88 ?), Serginho xx, Balde xx (Doukara dk. 80 ?)

Yedekler: Onurcan, Hayrullah, Fatih, Sergen, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Deniz Türüç (dk. 17), Caiçara (dk. 69), Visca (dk. 78) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Traore (GZT Giresunspor), Ömer (Medipol Başakşehir)

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